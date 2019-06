Borsa, bene l'Asia. Corrono listini Cina

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Seduta positiva per le Borse asiatiche, con gli investitori che restano sintonizzati sugli sviluppi della disputa commerciale tra Usa e Cina. Rally delle Borse cinesi Shenzhen (+3,5%) e Shanghai (+2,4%), in luce Sydney (+1,6%) mentre Tokyo è salita dello 0,3% e Seul dello 0,6%. Hong Kong avanza dell'1% e i future su Europa e Wall Street segnano lievi progressi.

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di aumentare i dazi sull'import cinese nel caso in cui il suo omologo Xi Jinping non lo incontrasse al G20. E proprio in vista del meeting dei leader mondiali in Giappone, a fine mese, il clima tra gli investitori resta volatile. Il petrolio wti avanza dell'1,2% sui mercati asiatici, pur restando sotto i 54 dollari toccati ieri, ed il brent sale dello 0,8% a 62,8 dollari. Tra io pochi dati macro attesi oggi spicca l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa mentre domani parlerà il presidente della Bce, Mario Draghi, e si conoscerà l'inflazione Usa a maggio.