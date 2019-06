Petrolio: sale ancora, a 54,26 dollari

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il prezzo del petrolio sale ancora dopo l'impegno sulle forniture espresso venerdì da Russia e Arabia Saudita che hanno alimentato le attese per un taglio delle quote della produzione alla prossima riunione dell'Opec.

Il Wti ha guadagnato a New York lo 0,5% (dopo il +2,7% messo a segno venerdì), salendo a 54,26 dollari al barile. Il Brent a Londra ha registrato un rialzo dello 0,4% arrivando a 63,53 dollari.