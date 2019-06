Borsa: Milano in rialzo con Mediaset

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Avvio di settimana positivo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,61% a 20.484 punti) nonostante il nuovo calo della produzione industriale italiana. A dare sostegno ai listini, compresa Milano, è l'ottimismo dopo che è stato disinnescato il pericolo dazi Usa sul Messico in seguito all'accordo in tema migratorio che favorisce peraltro gli acquisti su Tenaris (+3,21%) e Buzzi (+2,38%) entrambi presenti in Sud America. Corre Mediaset in evidenza (+4,23%) per tutta la giornata con gli analisti che promuovono la superholding in Olanda mentre Espana cede il 5,35% a Madrid. Positivi i titoli dei bancari con lo spread tra btp e bund che chiude sotto i 260 punti base (257). Bene soprattutto Banco Bpm (+3,74%), Ubi (+3,32%) e Bper (+3,14%). Tra gli altri buon passo per Tim (+3,19%) ed Stm (+2,26%) Vendite su Moncler, Enel (entrambe -1,07%), Campari (-1,03%).