Borsa: Europa positiva,Milano +0,43%

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Le Borse europee confermano il rialzo con l'apertura in positivo di Wall Street. Sui listini resta l'ottimismo dopo che è stato disinnescato il pericolo dazi Usa sul Messico in seguito all'accordo in tema migratorio.

Chiusa Francoforte per festività, sale Londra (+0,60%) mentre nel paese è partita la corsa per il dopo May e con le incertezze sulla Brexit che hanno pesato sul Pil in contrazione mensile ad aprile. Più marginale Parigi (+0,22%). Avanza Milano (Ftse Mib +0,43% a 20.447 punti) nonostante i dati negativi sulla produzione industriale ad aprile. Mediaset resta in evidenza (+5,19%) con gli analisti che promuovono la superholding in Olanda mentre Espana cede il 5,4% a Madrid. Salgono poi Tenaris (+2,61%) e Buzzi (+2,32%) che beneficiano delle intese tra Washington e il Messico. Tra gli altri vivi Fca (+2,37%), Saipem (+1,59%) con il petrolio in rialzo a New York al 54,24 dollari al barile e i bancari Bper (+2,48%), Ubi (+3,45%), Unicredit (+2,3%). Lo spread tra btp e bund è sotto i 260 punti.