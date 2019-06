Borsa: Europa apre rialzo

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Le Borse europee aprono in positivo dopo l'accordo tra Usa e Messico che di fatto impedisce l'introduzione di nuovi dazi. Gli investitori del Vecchio continente intanto attendono gli sviluppi delle trattative tra gli Stati Uniti e la Cina sul commercio globale. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo sul dollaro.

In avvio sono positive Parigi (+0,34%) e Madrid (+0,51%).

Piatta Londra (+0,02%) mentre Francoforte è chiusa per festività.