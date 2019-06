Tria, minibot non credo tema di governo

(ANSA) - FUKUOKA (GIAPPONE), 9 GIU - Sui minibot, suggeriti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione, "non credo che ci sia una discussione interessante perché abbiamo discusso di alcune opinioni, ma non è una questione principale che andremo a trattare a livello di governo". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine del G20 di Fukuoka.