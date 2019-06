Mediaset: convocata assemblea per Olanda

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Mediaset ha convocato l'assemblea per il 4 settembre che dovrà sancire l'avvio del processo di costituzione della 'superholding' in Olanda, con il trasferimento della sede legale. Da quanto apprende l'ANSA, in MediaforEurope (Mfe) confluiranno tutte le partecipazioni del Biscione, quindi anche il 40% della controllante di Ei Towers.

Contemporaneamente si svolgerà anche l'assemblea di Mediaset Espana, che sarà più tranquilla in quanto il Biscione ne detiene la maggioranza assoluta. Per la parte italiana è attesa la partecipazione di Vivendi, esclusa però dall'ultima assise, in quanto il Cda di Mediaset ritiene 'illegale' l'acquisizione della quota del 28,8% in mano ai francesi. Nella convocazione dell'assemblea - nella quale sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti - restano i 'paletti' per la partecipazione, le domande dovranno essere depositate con anticipo e si ribadisce il meccanismo di voto multiplo olandese che porterà a un controllo di fatto di Mfe da parte di Fininvest.