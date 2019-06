Dombrovskis all'Italia: 'Prima manovra correttiva, poi dialogo'

"È importante che l'Italia corregga la traiettoria fiscale, altrimenti ci sarà una procedura. Noi siamo aperti al dialogo, ma in questo caso è necessaria prima una correzione". Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. "La strategia del Governo sugli stimoli fiscali per promuovere l'economia, non sta funzionando. Invece dello stimolo fiscale atteso, l'economia italiana è rallentata notevolmente e adesso l'Italia è il Paese che cresce più lentamente in Europa, solo allo 0,1%", ha aggiunto.