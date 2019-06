Borsa: Milano sale (+0,54%) con Saipem

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - La Borsa di Milano avvia l'ultimo giorno di contrattazioni della settimana con un buon passo (+0,54%).

A Piazza Affari sul Ftse Mib è tonica Saipem (+2,4%) col petrolio in recupero, assieme a Stm (+1,5%) e Leonardo (+1,7%).

Bene anche la Juventus (+1,5%) e il lusso di Ferragamo (+1,4%).

Fuori dal listino principale spiccano i guadagni di Mps (+2%) e di Mediaset (+2%) sulle rinnovate voci di un possibile trasferimento della sede legale della società in Olanda. Tra i pochi titoli in ribasso cede ancora Fca (-0,9%) dopo le sfumate nozze con Renault (-0,8%) a Parigi, mentre a Tokyo Nissan ha chiuso in rialzo dell'1,48%. In ribasso anche Atlantia (-0,27%), Recordati (-0,2%) e Fincantieri (-0,57%).