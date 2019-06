Borsa: Milano in rialzo con Mediaset

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Piazza Affari chiude la settimana con il segno positivo (Ftse Mib +0,91% a 20.360 punti) così come tutti i listini europei che si aspettano un taglio dei tassi da parte della Fed. Corre Mediaset (+3%) sull'ipotesi di una holding con sede in Olanda che potrebbe facilitare le alleanze internazionali e di un consolidamento della Spagna con la controllata Mediaset Espana su di giri (+8%) alla Borsa di Madrid. Tra gli acquisti anche Ferragamo (+2,8%), Prysmian (+3%) Saipem (+3,18%) e il titolo della Juventus (+2,84%) in attesa del nuovo allenatore. Debole Fca (-0,34%) dopo lo stop dei colloqui con Renault. Piatta Fineco (+0,07%) con i dati della raccolta di maggio. In generale poco mosse le banche con Banco Bpm cedente (-0,25%) e Unicredit in rialzo dello 0,62 per cento.

In calo lo spread tra Btp e Bund che chiude a 261 punti base (dai 272 di ieri) dopo essere arrivato sotto quota 260, ai minimi di un mese. Il rendimento del Btp decennale è al 2,35%, sui minimi dal maggio 2018.