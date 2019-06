Borsa: Europa positiva, corre Parigi

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Borse europee in netto rialzo nell'ultimo giorno di scambi della settimana. Parigi guida i guadagni (+0,95%), seguita da Londra (+0,6%) e Francoforte (+0,6%) ben intonata nonostante i deludenti dati della produzione industriale e il taglio delle stime del Pil al 2020. L'indice d'area Euro Stoxx avanza dello 0,7%, trascinato dall'informatica (+1,2%). Volano infatti i semiconduttori: Asm +2%, Stm +1,4%. Bene anche l'energia (+1,2%) col petrolio in recupero: TechnipFmc che guadagna il 3% sul listino francese, seguita dall'italiana Saipem (+2,6%). A Francoforte corrono la tecnologia e i servizi finanziari di Wirecard (+2%) mentre cede Bayer (-0,5%). A Parigi in luce c'è Sanofi (+4%) grazie alla nomina del nuovo Ceo Paul Hudson, mentre è in affanno Orange (-0,3%). A Londra sale la sanità di Nmc Health (+2,3%).