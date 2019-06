Borsa: Europa in rialzo,Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Le Borse europee si confermano positive dopo l'apertura di Wall Street con l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna oltre mezzo punto percentuale mentre gli acquisti si concentrano su industriali, energia e titoli legati all'informatica. Sale Parigi (+1,46%) seguita da Milano (+1,3%) con lo spread tra btp e bund che si raffredda ed è sotto i 260 punti base dopo i dati deludenti sulla creazione di posti di lavoro negli Usa, letti dagli investitori come 'luce verde' a un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Più caute Londra (+0,75%) e Francoforte (+0,58%), quest'ultima con la Bundesbank che ha tagliato le stime crescita. A Piazza Affari resta viva Mediaset (+2,94%) in attesa delle decisioni del cda sull'ipotesi di una holding con sede in Olanda e di un consolidamento della Spagna. In testa al listino la Juventus (+5%) in attesa del nuovo allenatore. Marginale Fca (-01,5%) dopo lo stop ai colloqui con Renault. Debole anche Fineco (-0,3%) dopo i dati della raccolta di maggio.