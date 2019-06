Borsa: Europa allunga passo, Parigi +2%

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Le Borse europee allungano il passo in scia all'andamento di Wall Street che accelera spinta dall'attesa di un rialzo dei tassi da parte della Fed. Londra guadagna l'1,18% mentre Theresa May ha formalizzato le dimissioni da leader del Partito conservatore britannico. Più o meno sugli stessi livelli Francoforte (+1,01%) nonostante la flessione della produzione industriale tedesca ad aprile e il taglio delle stime di crescita da parte della Bundesbank. Tra tutte si distingue Parigi che sale del 2,05%. Milano lima leggermente ad un +1% con lo spread tra Btp e Bund che torna sopra i 260 punti base. A Piazze Affari resta l'evidenza di Mediaset (+3,1%) in attesa delle decisioni del cda sull'ipotesi di una holding con sede in Olanda e di un consolidamento della Spagna. Corrono poi Ferragamo (+3,21%), Prysmian (+3,19%) e Saipem (+3%).