Borsa: Asia in attesta di accordo dazi

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - I mercati asiatici sono in attesa degli sviluppi per un eventuale accordo commerciale tra Stati Uniti e Messico oltre che dei dati sulle tendenze del mercato del lavoro negli Usa. Mentre le piazze cinesi e quella di Hong Kong sono chiuse per festività, la Borsa di Tokyo si avvia a chiudere la settimana col segno più ed è in rialzo di circa mezzo punto percentuale, in scia con la chiusura positiva a Wall Street. Bene anche Sydney (+0,78%% a contrattazioni ancora aperte) mentre oscilla a cavallo della parità Mumbai.

La giornata per i mercati si prospetta densa di dati macroeconomici, tra cui quelli sulla bilancia commerciale e la produzione industriale della Germania e della Francia, le vendite al dettaglio Italia, e soprattutto, appunto, la situazione del marcato del lavoro negli Usa con il dato sulla disoccupazione. I futures sull'Europa sono per lo più positivi.