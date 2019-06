Bankitalia:quota 100,rimpiazzi parziali

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - La Banca d'Italia stima per il nostro paese una espansione dell'occupazione "in misura contenuta, soprattutto nei primi due anni" per il periodo 2019-2021. Nelle proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel triennio elaborate nell'ambito dell'esercizio coordinato della Bce, l'andamento rifletterà "anche maggiori fuoriuscite dal mercato del lavoro per effetto dell'introduzione di nuove forme di pensionamento anticipato, che, in linea con le regolarità osservate nel passato, verrebbero solo in parte rimpiazzate da nuove assunzioni".