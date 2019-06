Tria firma proroga versamenti Isa a 22/7

Proroga di 20 giorni, dal primo al 22 luglio (il 21 è domenica), per i versamenti relativi agli Isa (indici sintetici di affidabilità). Da quanto si apprende il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avrebbe infatti firmato il Dpcm che sarebbe ora a Palazzo Chigi in attesa della firma del premier, Giuseppe Conte. Gli Isa sono lo strumento che ha sostituito gli studi di settore. I professionisti hanno sempre lamentato la mancanza di strumenti come, ad esempio, i software applicativi chiedendo un rinvio. Un "cerotto", - commenta infatti il consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla Fiscalità Maurizio Postal - sebbene "fa piacere non sia arrivata, per l'ennesima volta, una proroga all'ultimo minuto".