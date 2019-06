Spread poco mosso, euro sale dopo Bce

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Lo spread è poco mosso a 272 punti base, l'euro prima va in picchiata fino a 1,12 dollari, poi vola a 1,1260.

E' l'effetto dell'annuncio che la Banca centrale europea non toccherà i tassi almeno fino a tutto il primo semestre 2020 (prima l'orizzonte era fino a fine 2019) e lancerà un nuovo maxi-prestito alle banche con tassi che potranno arrivare fino a -0,3%. Il differenziale Btp-bund segna 272 punti base, in rialzo di pochi punti base da 267 segnato stamani e da 269 della chiusura di ieri. Il Btp decennale rende il 2,51%.