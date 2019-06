Male Fca e Renault. Spread Btp-Bund in ribasso

Apertura in ribasso per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 267 punti contro la chiusura di 269 di ieri quando aveva visto un andamento altalenante fino ai 285 punti sulla scorta della decisione della Commissione Ue di avviare l'iter della procedura di infrazione contro l'Italia. Decisione finale che spetterà poi agli stati.



Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,04% a 21.143 punti.

Apertura stabile per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,03% a 5.293 punti e Francoforte lo 0,06% a 11.987 punti. Fa un po' meglio Londra, che sale dello 0,18% a 7.233 punti.



Apertura pesante in Piazza Affari per Fca dopo il ritiro della proposta di nozze a Renault. Il titolo perde il 2,83% a 11,35 euro, mentre Exor lascia sul campo l'1,9% a 56,7 euro.

Sprofonda in apertura di Borsa Renault a Parigi. Il titolo cede il 7,63% a 51,91 euro dopo il ritiro della proposta di nozze da parte di Fca nella notte.



Avvio in rialzo per l'euro sui mercati in attesa della riunione della Bce che dovrebbe annunciare il nuovo maxi-prestito alle banche chiamato 'Tltro-3' mentre attenzione sarà rivolta alle parole di Draghi sui tassi d'interesse. La moneta unica sale dello 0,1% a 1,123 dollari. In Asia lo yen avanza dello 0,3% a 108,21 dollari.



Terminano in forte calo alla Borsa di Tokyo i titoli della Nissan e Mitsubishi Motors, a seguito del ritiro della proposta di fusione della Fca con la Renault, partner delle due case auto nipponiche. Al termine delle contrattazioni a Tokyo, Nissan cede l'1,70% a 750 yen, mentre la Mitsubishi Motors perde il 5,86% a 498 yen.



Listini contrastati in Asia e Pacifico sull'ipotesi che le banche centrali possano intervenire sui tassi per mitigare gli effetti della guerra dei dazi tra gli Usa e la Cina. Due giorni fa lo ha ventilato il presidente della Fed Jerome Powell e oggi la Banca Centrale dell'India ha tagliato il costo del denaro al 5,75%, il minimo da 9 anni. Tokyo ha chiuso in parità (-0,01%), debole Taiwan (-0,5%) positiva Sydney (+0,38%). In calo Hong Kong (-0,07%), Shanghai (-1%) e Mumbai (-0,36%), ancora aperte, mentre Seul è rimasta chiusa per festività. Contrastati i futures sull'Europa, dopo ordini di fabbrica in ripresa in Germania ed in attesa dell'occupazione e del Pil dell'Eurozona. Negativi i futures Usa in attesa della bilancia commerciale, delle richieste di sussidi e del costo del lavoro. Sulla piazza di Tokyo debole Nissan (-1,7%), dopo lo stop alle nozze tra Fca e Renault. Pesante Mitsubishi (-5,86%), che ha fermato lo stabilimento degli Outlander per l'estero e dopo le vendite negli Usa e in Cina.