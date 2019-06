Cantieri: Senato approva decreto, martedì a esame Camera

Via libera dell'Aula di Palazzo Madama del decreto 'sbloccacantieri" con 142 favorevoli, 94 contrari e 17 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera, già calendarizzato per martedì prossimo.



"Per il governo l'approvazione di questo decreto al Senato era un vero e proprio giro di boa: il fatto che l'abbiamo passato con successo dimostra la nostra solidità politica su un esame importante". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, lasciando Palazzo Madama, dopo il via libera dell'Aula al decreto 'sblocca-cantieri'.