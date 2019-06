Cambi:euro sale a 1,12, attesa per Bce

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Avvio in rialzo per l'euro sui mercati in attesa della riunione della Bce che dovrebbe annunciare il nuovo maxi-prestito alle banche chiamato 'Tltro-3' mentre attenzione sarà rivolta alle parole di Draghi sui tassi d'interesse. La moneta unica sale dello 0,1% a 1,123 dollari. In Asia lo yen avanza dello 0,3% a 108,21 dollari.