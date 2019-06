Borsa: Milano incerta con Europa

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano alla fine della seduta peggiorando ancora di qualche frazione il loro andamento: Francoforte è la più pesante con un calo dello 0,5%, seguita da Milano (Ftse Mib -0,2%) e Parigi in ribasso dello 0,3%. Tiene Londra in aumento dello 0,2%.

In Piazza Affari, che guarda anche alla 'bocciatura' dei mini Bot da parte del presidente della Bce Mario Draghi, scivolano Azimut (-3%), Ubi e Banco Bpm (-2,5%), con Intesa e Unicredit che cedono oltre due punti percentuali anche per la pressione sui titoli di Stato italiani. Deboli Fca ed Exor (-0,6%), in aumento dell'1,4% Enel e dell'1,7% Ferragamo.