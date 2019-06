Borsa: Asia contrastata, Tokyo in parità

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Listini contrastati in Asia e Pacifico sull'ipotesi che le banche centrali possano intervenire sui tassi per mitigare gli effetti della guerra dei dazi tra gli Usa e la Cina. Due giorni fa lo ha ventilato il presidente della Fed Jerome Powell e oggi la Banca Centrale dell'India ha tagliato il costo del denaro al 5,75%, il minimo da 9 anni.

Tokyo ha chiuso in parità (-0,01%), debole Taiwan (-0,5%) positiva Sydney (+0,38%). In calo Hong Kong (-0,07%), Shanghai (-1%) e Mumbai (-0,36%), ancora aperte, mentre Seul è rimasta chiusa per festività. Contrastati i futures sull'Europa, dopo ordini di fabbrica in ripresa in Germania ed in attesa dell'occupazione e del Pil dell'Eurozona. Negativi i futures Usa in attesa della bilancia commerciale, delle richieste di sussidi e del costo del lavoro. Sulla piazza di Tokyo debole Nissan (-1,7%), dopo lo stop alle nozze tra Fca e Renault. Pesante Mitsubishi (-5,86%), che ha fermato lo stabilimento degli Outlander per l'estero e dopo le vendite negli Usa e in Cina.