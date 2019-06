Vodafone, al via 5g in 5 città italiane

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Vodafone parte per primo e accende il 5g in cinque città italiane: Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Entro il 2021 seguiranno 100 città. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, durante una conferenza stampa, spiegando che dopo la sperimentazione di Milano oggi "usciamo dal laboratorio e siamo pronti a ricevere clienti che vogliono dotarsi del 5g". Questa tecnologia "apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del paese", aggiunge Bisio, sottolineando che questa "è la prima rete real time d'Italia". Secondo il manager, la rete ultra-veloce 5g "non è solo una opportunità ma una necessità", perché consente di dare "risposte istantanee" che il 4g non può dare e "serve sia ai cittadini che alle imprese, le quali, potranno riscrivere l'intera filiera e aumentare la produttività".