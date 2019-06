Spread Btp-bund chiude sotto 270

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Lo spread segna un deciso ribasso sotto quota 270 punti base in chiusura, azzerando la fiammata di oggi innescata dall'avvio della procedura europea per il debito italiano.

Il differenziale Btp-Bund viaggia a 269 punti base, con un rendimento del titolo decennale italiano al 2,47%.

Contribuiscono - riferiscono fonti di mercato - l'attesa per le misure della Bce in arrivo domani, e toni più pacati del previsto fra l'Italia e la Commissione europea sui conti pubblici, che potrebbero facilitare a un accordo.