Moscovici a Italia, mia porta aperta

(ANSA) - BRUXELLES, 5 GIU - "La mia porta resta sempre aperta. Siamo sempre pronti ad ascoltare". Così il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, dopo aver annunciato che la procedura per il debito all'Italia è giustificata. "Siamo sempre pronti ad uno scambio di vedute su cifre, fatti, ed elementi oggettivi, e dobbiamo farlo ora. - aggiunge il Commissario - Siamo pronti ad uno scambio ma è il governo italiano che deve indicare che la procedura per deficit eccessivo può essere evitata e come farlo".