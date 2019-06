Borsa:effetto Powell in Asia,Tokyo +1,8%

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - L'apertura di ieri del presidente della Fed Jerome Powell ad un taglio dei tassi per attenuare gli effetti della guerra sui dazi ha spinto Tokyo (+1,8%) e gli altri listini di Asia e Pacifico, dopo l'impulso a Wall Street (+2%) nella vigilia. Più caute Hong Kong (+0,48%) e Shanghai (+0,44%), ancora aperte, mentre Mumbai è rimasta chiusa per festività. Rialzi anche per Taiwan (+0,31%), Seul (+0,1%) e Sidnay (+0,41%). Positivi i futures sull'Europa e sui listini Usa in attesa degli indici Markit (fiducia dei manager) di Italia, Germania, Francia e dell'Ue, seguiti nel pomeriggio da quelli Usa, insieme alle richieste di mutui, all'occupazione e all'indice Ism. In arrivo in serata il Beige Book della Fed.

Sulla piazza di Tokyo sprint degli automobilistici Toyota (+2,54%), in attesa di una nuova auto elettrica, Honda (+2,87%) e Suzuki (+1,19%), favorite anche dal cambio favorevole tra dollaro e yen. Debole Subaru (-1,3%), cauta Nissan (+0,54%) in attesa del nuovo Cda di Renault per le nozze con Fca.