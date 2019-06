Borsa Milano tiene dopo Ue, giù banche

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Giornata debole ma senza drammi in Piazza Affari dopo i primi passi dell'Unione europea per una possibile procedura di infrazione nei confronti dell'Italia: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,36% a 20.155 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,22% a quota 22.081.

A Milano, che ha fatto solo di poche frazioni peggio degli altri mercati azionari europei, deboli comunque le banche con la pressione sui titoli di Stato 'made in Italy': Unicredit ha ceduto il 3,4%, Banco Bpm il il 2,2%, Bper l'1,8%.

Negli altri settori, male Tenaris (-3,2%) anche per i primi calcoli degli analisti sugli effetti dei dazi statunitensi verso il Messico dove il gruppo ha un'importante produzione, fiacca Fca che ha ceduto lo 0,9% finale in attesa delle decisioni del Cda della Renault. Poco mosse Tim (+0,8%) e Gedi (-0,3%) dopo la vendita di Persidera, chiaramente positiva Atlantia (+2,6%) con il lusso (Moncler +2,2%, Ferragamo +3%) e la Juventus che ha chiuso in rialzo del 5% in attesa del nuovo allenatore.