Borsa: Milano cede lo 0,3%,giù Unicredit

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Piazza Affari imbocca la via del ribasso dopo un avvio stabile. L'indice Ftse Mib cede lo 0,31% a 20.165 punti frenata da Tenaris (-1,67%), che sconta il calo del greggio (Wti -1%) insieme a Eni (-1,13%) e Saipem (-0,97%). Il calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 273 punti non arresta le vendite sui bancari, a partire da Unicredit (-1,44%).

Più caute Banco Bpm (-0,8%), Ubi (-0,76%) e Intesa (-0,54%).

Poco mossa Fca (-0,22%) in attesa del nuovo Cda di Renault (-0,12% a Parigi), che si dovrà esprimere sul progetto di fusione. In rialzo Exor (+0,24%), Leonardo (+0,92%) e Atlantia (+1,51%). Bene Tim (+1,3%) e soprattutto Gedi (+4,17%) dopo la cessione di Persidera a F2i e alla controllata di quest'ultima Ei Towers. Rimbalza Autogrill (+2,28%), debole nella vigilia dopo la presentazione del piano strategico al 2021, sospesa Stefanel in attesa di un comunicato.