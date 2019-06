Borsa: Europa positiva, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Borse europee moderatamente positive da Parigi e Francoforte (+0,38% entrambe) a Madrid (+0,28%) e Londra (+0,25%), mentre Milano si riporta in parità. I listini risentono dell'apertura di ieri del presidente della Fed Jerome Powell a un ribasso dei tassi Usa per sostenere l'economia messa a dura prova della guerra dei dazi con la Cina. Inoltre in serata è previsto il Beige Book della Fed. Il tutto corredato dagli indici Markit della fiducia dei manager di Italia, Francia, Germania, nell'Ue e negli Usa, dove sono attesi anche dati sui mutui, i nuovi occupati e l'indice Ism. Contrastati gli automobilistici, con Peugeot (+0,8%) e Renault (+0,76%) in rialzo, in attesa dell'aggiornamento del Cda di quest'ultima per decidere sulla proposta di fusione di Fca (-0,54%). Il calo del greggio penalizza Eni (-1,23%) e Total (-0,5%), mentre in campo bancario soffrono Unicredit (-1,42%), Caixabank (-0,85%) e Barclays (-0,7%). In luce Dassault Aviation (+5,36%), spinta dagli analisti di Goldman.