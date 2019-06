Spread apre in rialzo su soglia 280

Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund che ieri, dopo aver toccato i 292 punti, aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e dell'incertezza per la tenuta del governo. Il differenziale segna così 279 punti nei primi minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,59%.