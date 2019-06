Salone Nautico: Demaria, coinvolga città

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Il Salone Nautico vuole 'invadere' Genova e diventare un evento che coinvolga la città tutto l'anno e non solo per 10 giorni. "L'eccellenza è Made in Italy, non siamo solo noi a dirlo. L'eccellenza nel prodotto Salone non è mai mancata ma ora è il momento in cui dobbiamo avere un pensiero più alto. Il nostro benchmark è il Salone del mobile di Milano", ha detto la presidente di Ucina Carla Demaria presentando la 59ma edizione del Salone.

"Vogliamo anche noi aggiungere valore e che quello della 'casa' del Salone sia almeno uguale. Dobbiamo avere le ambizioni dei Doria" e "il patto con la città che già c'è e deve fare il salto di qualità, per un progetto corale della città" fatto di eventi, installazioni diffuse che rendano "Genova città della nautica, 365 giorni all'anno" Il sindaco Marco Bucci raccoglie subito l'invito: "Mare, città e fiera devono formare un'offerta unica. Genova vuole farsi vedere ospitale, apriremo a un dopo Salone coi fiocchi, vogliamo che la città si apra, si offra".