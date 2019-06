Lavoro:57% vorrebbe settimana 4 giorni

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La maggior parte dei lavoratori italiani (57,8%) opterebbe per una settimana lavorativa di quattro giorni se ne avesse la possibilità. Lo rivela il nuovo studio "Workforce View 2019" di ADP - società leader mondiale nelle soluzioni di human capital management - che ha intervistato circa 1.400 dipendenti italiani, 10.000 in tutta Europa. Percentuali simili anche in Regno Unito (61%), Paesi Bassi (61%) e Francia (60%) mentre solo il 38% dei lavoratori polacchi è tentato dall'idea. Lo studio ricorda come secondo alcune ricerche la settimana di 4 giorni possa rivoluzionare la produttività, migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti e ridurre i livelli di stress. Il 43,8% degli italiani favorevoli, rileva Adp, preferirebbe lavorare più ore al giorno (10 ore anziché le canoniche 8) pur di mantenere il medesimo salario, mentre il 14% è disposto a rinunciare a parte dello stipendio pur di mantenere le 8 ore lavorative su 4 giorni.