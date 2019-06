Enel Gp con 'renewAfrica'

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Dare slancio agli investimenti privati in energia rinnovabile in Africa. Questo l'intento di 'renewAfrica', una nuova iniziativa lanciata oggi dai leader del settore energetico rinnovabile africano ed europeo "che vuole essere un punto di svolta per il futuro dell'energia sostenibile in Africa". Così il presidente di Res4Africa e ceo di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, spiegando che con questo programma "senza fare politica, vogliamo suggerire all'Europa come scrivere regole semplici e accettabili per chi ha voglia di destinare capitale privato allo sviluppo di progetti sull'energia rinnovabile in Africa".

La conferenza odierna si è chiusa con una dichiarazione di intenti non vincolante firmata da 20 organizzazioni (tra le quali Enel GP, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa San Paolo) impegnate su diversi fronti nel settore delle rinnovabili.