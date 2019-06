Borsa: Milano sale con banche e auto

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Banche e auto hanno trainato Piazza Affari (+1,79%) in una giornata in cui Wall Street ha dato ottimismo ai mercati, soprattutto dopo l'apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, a un possibile taglio dei tassi, mentre lo spread Btp-Bund ha toccato nuovi minimi settimanali, per chiudere a quota 272. L'indice Ftse Mib è tornato così sopra la soglia psicologica dei 20.000 punti, dopo essere rimasto sotto dal 29 maggio.

Bene dunque Ubi (+4,02%), Banco Bpm (+3,49%), Unicredit (+2,9), Intesa (+2,2%) e Bper (1,76%) che ha smentito interessi per Carige, con Fca che ha fatto un balzo del 3,87%, nel giorno del Cda Renault (+4,28% a Parigi) sulla fusione. In rialzo anche Exor (+4,1%) Corre Prysmian (+6,05%) col ritorno in servizio del Western Link. In rialzo anche Tim (+3,7%) e Azimut (+3,52%) dopo le indicazioni emerse dall'Investor Day. In rosso Atlantia (-2,19%) e Terna (-0,14%). In perdita Autogrill (-2,39%) dopo il piano industriale.