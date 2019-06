Borsa: Europa positiva, Milano migliore

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Piazza Affari (+1,2%) è la migliore tra le principali borse europee, con lo spread Btp Bund sceso ancora, intorno ai 270 punti, che solleva le banche: Ubi (+3,6%), Unicredit e Intesa (+2,5%), Banco Bpm (+2,5%). A guidare il listino è Fca (+4%), nel giorno in cui il Cda di Renault (3,9%) dovrà esaminare la proposta di fusione, quando il settore in Europa fa segnare un abbondante +2%. In negativo invece l'informatica (-1,5%): Infineon (-0,5% a Francoforte) e Stm -0,04 a Milano. Nel Ftse Mib corrono anche Prysmian (+3,9%), Azimut e Exor (+3,2%), Tim (+3,1%), Saipem (+2,4%), Juve (+2,3%). In negativo invece Amplifon (-1,3%), Atlantia (-1,2%), Ferrari (-0,7%). Fuori dal paniere principale, non va bene Autogrill (-1,7%) dopo il piano industriale.

Tra le altre principali borse europee la migliore è Francoforte (+0,9%), seguita da Madrid (+0,7%), Parigi e Londra (+0,1%).