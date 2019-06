Borsa, crollo giganti Usa pesa su Asia

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Nuova seduta di debolezza per le Borse asiatiche, con Shanghai (-1,1%), Shenzhen (-1,6%) e Hong Kong (-0,7%) in testa ai ribassi. Piatte Tokyo (-0,01%) e Seul (+0,03%) mentre Sydney ha chiuso in progresso marginale (+0,19%). I listini hanno risentito del crollo dei giganti tecnologici di Wall Street, che potrebbero dover affrontare un'indagine Antitrust. In calo anche i future sull'Europa.

I pericoli per Google, Facebook e le altre Faang aggiungono preoccupazioni a un contesto già incerto, segnato dall'escalation della guerra commerciale e dall'indebolimento dell'economia, che ha spinto le grandi banche di Wall Street - da Bofa a Citigroup a Morgan Stanley - a paventare il rischio di una recessione e a tagliare le stime di utile delle società dell'S&P. Mentre ieri l'indice pmi manifatturiero è sceso ai minimi dal 2009, il presidente della Fed di Saint Louis, James Bullard, ha detto che la Fed potrebbe dover tagliare i tassi facendo scendere il rendimento dei titoli Usa a due anni ai minimi dal 2017.