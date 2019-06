Banche:12 giugno trattativa contratto

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Mercoledì 12 giugno sindacati e Abi tornano a incontrarsi per la trattativa sul rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Le organizzazioni sindacali hanno concluso infatti nei giorni scorsi la lunga serie di assemblee in tutta Italia nelle quali la piattaforma rivendicativa unitaria di rinnovo Ccnl del credito, dopo dibattiti e discussioni, è stata approvata a larghissima maggioranza (99%). L'obiettivo è ora quello di avviare il confronto durante le prossime settimane, proseguendo poi in autunno, dopo la pausa estiva, e giungere alla firma all'inizio del 2020.