Renault interessata alle nozze con Fca, domani altra riunione del cda francese

I lavori del consiglio di amministrazione di Renault per esprimersi sull'offerta di nozze di Fca continueranno domani: è quanto precisano fonti vicine al dossier, precisando che i partecipanti hanno confermato l'"interesse" per il progetto.



Uno per uno, i partecipanti alla riunione sono giunti nel quartier generale dello storico costruttore transalpino affacciato sulla Senna, senza rilasciare dichiarazioni ai cancelli d'ingresso. Intanto, da fonti vicine al governo francese e della stessa Renault arriva un secco no comment alle informazioni di stampa secondo cui lo Stato francese avrebbe ottenuto un posto nel Cda e nel comitato nomine della futura entità.