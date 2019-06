(ANSA) - ROMA, 4 GIU - FB5 Investments, holding di partecipazione di Fire Group entra con una partecipazione di minoranza nel capitale di Wiserfunding Ltd, società fintech con sede a Londra, specializzata nella valutazione del rischio di credito delle PMI. Lo rende noto un comunicato.

Fondata nel 2016 da Edward Altman (Professore di Finanza alla Stern School of Business della New York University e inventore del famoso modello Z-Score) e da Gabriele Sabato (Ex Capo del Risk Appetite di Royal Bank of Scotland e autore di diverse pubblicazioni su scoring e credit risk management insieme al Prof. Altman), Wiserfunding fornisce uno scoring sulle PMI basato sulla storia finanziaria e su informazioni pubbliche strutturate e non, al fine di fornire a banche, assicurazioni e alle stesse imprese, la possibilità di valutare in maniera più completa il rischio di credito, permettendo decisioni maggiormente accurate e più veloci con il conseguente più facile accesso ai diversi strumenti di finanza alle Pmi.

L'investimento di FB5 Investments, è in linea con il piano strategico a medio-lungo termine della società e del Gruppo Fire, che include l'ampliamento della gamma di servizi a portafoglio nell'ambito della gestione del credito, tramite l'integrazione verticale con partner esperti in soluzioni innovative per l'intervento a monte della filiera del credito.