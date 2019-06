Borsa: Milano quasi in parità (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - Piazza Affari si avvicina alla parità, azzerando il calo registrato in apertura nella ricorrenza del decennale dell'indice Ftse Mib, che cede lo 0,18% a 19.794 punti. Una dinamica legata a quella del differenziale tra Btp e Bund tedeschi, sceso da oltre 290 a 280 punti nel giro di un paio d'ore. Non si è attenuata però la stretta sui bancari, da Fineco (-2,35%) a Banco Bpm (-2,27%), da Bper (-1,83%) a Unicredit (-1,22%) e Intesa (-0,8%). Debole Fca (-1,31%) a differenza di Renault (+0,72% a Parigi), dopo che la Francia ha fatto richieste aggiuntive per la possibile fusione, mentre l'ad di Nissan (che ha chiuso in rialzo dell'1,39% a Tokyo) Hiroto Saikawa ha sottolineato che la fusione rende necessaria una "revisione completa" dell'alleanza con Parigi. Il rialzo del greggio (Wti +1,03%) spinge Saipem (+1,15%) ed Eni (+0,44%), mentre svetta Diasorin (+2,79%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Bofa, che ha elevato il prezzo obiettivo a 111 euro, a fronte degli attuali 94,2.