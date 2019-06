Borsa Milano giù con Fca, spread a 287

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - Avvio in rosso per Piazza Affari, che continua a soffrire dopo un mese di maggio che ha visto il listino milanese perdere il 9%. Il Ftse Mib cede lo 0,7% con la Fca (-1,77%) in fondo al listino dopo la richiesta del governo francese di migliorare la proposta per Renault. Faticano la Juve (-1,6%), Saipem (-1,6%) e FinecoBank (-1,6%), deboli anche le banche con Unicredit (-1,1%), Banco Bpm (-1,5%), Intesa (-1,25%) mentre lo spread, salito in mattinata fino a 292 punti, si riporta a 287 punti base, sui livelli di venerdì scorso. Scivola su nuovi minimi Tim (-1,05%) nel giorno in cui l'Agcom riunisce il consiglio per discutere della rete. Diasorin (+1,75%), Terna (+0,44%) e Italgas (+0,1%) sono i soli segni più del Ftse Mib.

Fuori dall'indice principale corre Il Sole 24 Ore (+3,7%) dopo l'intesa per cedere il restante 49% di Business School24.