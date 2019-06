(ANSA) - TOKYO, 3 GIU - La proposta attualmente in discussione tra Fca e Renault "è una fusione completa che, se realizzata, altererebbe significativamente la struttura del nostro partner Renault. Ciò richiederebbe una revisione fondamentale della relazione esistente tra Nissan e Renault". Lo precisa in una dichiarazione il ceo di Nissan, Hiroto Saikawa.

"Dal punto di vista della protezione degli interessi di Nissan, Nissan analizzerà e prenderà in considerazione i suoi rapporti contrattuali esistenti e il modo in cui dovremmo operare in futuro". (ANSA).