Borsa:Europa ancora pesante,Milano -1,6%

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee proseguono ancora pesanti con Francoforte e Milano che cedono l'1,6%. I listini risentono del nuovo fronte di tensione aperto da Donald Trump con la minaccia di dazi al Messico. Nel Vecchio continente andamento in rosso per il comparto dell'auto (-1,8%), i tecnologici (-1,4%), le banche (-1,3%) e l'energia (-1%). Ancora poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1148 a Londra.

In rosso, oltre a Francoforte e Milano, anche Madrid (-1,5%), Parigi (-1,3%) e Londra (-1%). Tra i produttori di auto sono in forte calo Fca (-5%), Renault (-4%), Volkswagen (-3,8%) e Porsche (-3,2%).

A Piazza Affari andamento negativo per le banche dove soffrono Intesa (-2,4%), Ubi (-2,5%), Unicredit (-2,1%) e Mps (-2%). Male i titoli legati al petrolio con Tenaris (-4,8%), Saipem (-2,9%), Eni (-1,3%) e Saras (-1,2%).