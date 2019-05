Borsa: Milano rallenta,giù Tenaris e Fca

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - La Borsa di Milano amplia il calo con il Ftse Mib che cede l'1,3% a 19.677 punti, in linea con gli altri listini del vecchio continente, dopo le minacce di Donald Trump di imporre i dazi al Messico. Prosegue in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedesco a 291 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,72%.

A Piazza Affari è in forte calo il comparto dell'auto con Fca (-4,2%), Cnh (-2,3%) e Pirelli (-2,1%) e Brembo (-1,5%). In calo anche per le banche con le tensioni sui titoli di stato. Tra gli istituti di credito sono in rosso Ubi (-2,3%), Intesa (-2,2%), Mps (-1,9%), Unicredit e Banco Bpm (-1,8%) e Bper (-1,7%).

In negativo anche gli energetici che risentono dell'andamento del prezzo del petrolio. In forte calo Tenaris (-5,3%), Saipem (-1,8%), Saras (-1,3%) ed Eni (-1%). Seduta in positivo per la Juve (+1,1%), Leonardo (+0,8%) e Mediaset (+0,8%).