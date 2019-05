Borsa: Europa in rosso, Milano -1,5%

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee peggiorano e guardano a Wall Street con i futures su Wall Street in rosso. I listini del Vecchio Continente mostrano nervosismo dopo che Donald Trump ha ipotizzato di imporre i dazi al Messico. Sui mercati pesano anche i dati negativi della manifattura cinese.

In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1142 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1,3%. In calo Francoforte e Madrid (-1,8%), Milano (-1,6%), Parigi (-1,5%) e Londra (-1%).

Ad appesantire i listini il comparto dell'auto (-3,5%) e i tecnologici (-1,7%).

A Piazza Affari è in forte calo Fca (-5,1%). Andamento negativo anche per i titoli legati al petrolio con Tenaris (-4%), Eni (-1,1%) e Saras (-0,4%). In rosso le banche con Intesa (-2,7%), Ubi (-1,8%) e Unicredit (-1,2%). In positivo la Juve (+1,5%), Leonardo (+1,1%), Mediaset (+1,4%) e Tim (+0,5%).