Borsa: Europa amplia calo, Milano -1,7

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le minacce di dazi rivolte da Donald Trump al Messico affossano le Borse europee che ampliano il calo rispetto all'avvio. Sui mercati pesa anche l'andamento del prezzo del petrolio. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1152 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,3%. Tra i listini del Vecchio continente Francoforte (-1,8%) è maglia nera, seguita da Milano e Madrid (-1,7%). Male anche Parigi (-1,5%) e Londra (-1%). Andamento in calo per il comparto dell'auto (-2,9%) dove soffrono Fca (-4,6%) e Renault (-4,3%), le due case automobilisti alle prese anche con i preparativi per eventuali nozze. Vede rosso anche Volkswagen (-3,5%), Porsche (-3%), Daimler (-2,7%) e Peugeot (-1,8%). Giù i tecnologici (-1,8%) con Wirecard (-11%), Ams (-3,7%) e Logitech (-1,6%) mentre è in controtendenza Nokia (+1,1%) che potrebbe trarre vantaggi dalla vicenda Huawei.

A Piazza Affari in profondo rosso Tenaris (-5%). Male anche le banche. In rialzo la Juventus (+1,5%) e Leonardo (+1%).