Saikawa, su Fca-Renault risposta attenta

Il presidente e Ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, "risponderà attentamente" alla proposta di fusione tra Renault ed Fca, considerando "i contratti" con Renault "e come gli asset comuni saranno interessati". Lo afferma il numero uno di Nissan, intervistato dal Nikkei.

"Ci sono molte opportunità per Nissan" in caso di coinvolgimento di Fca nell'Alleanza ma "se Fca e Renault creano nuova società, la relazione di investimento con Nissan cambierà e questo ovviamente ha un impatto. E' necessario esaminare attentamente tutte le informazioni", ha detto Saikawa, le cui valutazioni, scrive il Nikkei, indicano che Nissan avrà bisogno di tempo prima di esprimersi sulla fusione.

"Le attività si stanno espandendo nel quadro dell'attuale alleanza tra Nissan, Renault e Mitsubishi e avranno bisogno di essere riviste" ha detto Saikawa, secondo cui "le attività potrebbero diventare più grandi e più complesse" con Fca.

Il ceo di Nissan ha quindi detto che dovrà "incontrare e parlare direttamente" con Elkann.