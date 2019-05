Mercatone Uno: Barbagallo, attivare Cig

(ANSA) - BARI, 29 MAG - "Siamo di fronte a un fatto che bisogna immediatamente tamponare per dare dignità e ossigeno ai lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali, la Cassa integrazione deve essere attivata immediatamente, e poi per metterci a discutere sul futuro di questa azienda che deve trovare la soluzione con azionisti o imprese che siano all'altezza della necessità e ci auguriamo che venga fatto in fretta". Così Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, che oggi a Bari ha incontrato una delegazione dei lavoratori pugliesi del Mercatone Uno.