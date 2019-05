Connect, 80 compagnie aeree a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAG - Ottanta compagnia aeree e seicento delegati provenienti da tutto il mondo. Si ritroveranno a Cagliari dal 5 al 7 giugno alla Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy per l'edizione 2019 di Connect, uno dei più importanti eventi internazionali del trasporto aereo.

L'organizzazione è stata affidata all'assessorato regionale del turismo e alla Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari.

"Internazionalizzazione e destagionalizzazione sono fondamentali - ha detto il presidente della Regione Christian Solinas - in una visione strategica. Importante l'offerta in loco ma anche l'accessibilità all'isola: bisogna prestare estrema attenzione al viaggiatore moderno che sceglie spesso il point to point". Occasioni da sfruttare: "Per questo evento - ha sottolineato Solinas - abbiamo constatato che Cagliari non aveva posti letto in hotel sufficienti e che si è dovuto ricorrere anche alle sistemazioni in B&b".