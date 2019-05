Borsa: Europa in rosso, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - La nuova minaccia cinese di utilizzare i metalli rari come leva nella guerra con gli Usa sui dazi e nella vicenda Huawei mette sotto torchio i listini europei, con i futures su Wall Street in rosso. Contrastanti i dati macroeconomici di Francia (Pil +1,2%) e Germania (+60mila disoccupati in maggio), mentre la fiducia manifatturiera italiana è cresciuta più delle stime a 102 punti. In arrivo dagli Usa le richieste di mutui e l'indice manifatturiero della Fed di Richmond, previsto in rialzo. Milano (-1,24% a 20.008 punti) fa meglio di Parigi (-1,41%) e Madrid (-1,32%), ma non di Francoforte (-1%) e Londra (-0,96%). Sotto pressione i tecnologici Ams (-5%), Siltronic (-4%), Asml (-2%), Stm (-1,8%) e Infineon (-1,68%), mentre il calo del greggio (Wti -1,25%) frena Shell (-1,22%), Saipem (-1,32%) ed Eni (-1,44%). Lo spread stabile a 285 punti penalizza Intesa (-1,56%), Banco Bpm (-1,2%) e Unicredit (-1,1%), ma crolla Bnp (-8,4%) a Parigi. Contrastate Fca (-0,72%) e Renault (+0,51%), unico rialzo del settore.